Tenax Eindhoven al 90 jaar in de tassen

De familie Borggreven begon de zaak in 1929 in een pand op de Willemstraat en verhuisde later naar de hoek van de Willemstraat en de Kleine Berg, waar nu Meisjes van Blauw zit. ,,Mijn opa kocht in 1956 dit pand aan de Hermanus Boexstraat. Dat was dé nieuwe winkelstraat van Eindhoven”, zegt Stephan Borggreven (41), die de zaak in 2000 van zijn vader overnam.