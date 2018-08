Tennisclub Meerhoven vijftien jaar en volop in bloei

Het blijken deze dag vooral kinderen die een balletje aan het slaan zijn. Ze volgen les of doen onderling een competitie. Tekenend voor de jonge vereniging, vertelt voorzitter Stefan van Bogget. ,,We hebben een hele actieve jeugdcommissie. Zij zijn zo enthousiast dat het aanstekelijk werkt voor de ouders.” Medevoorzitter Peter van de Ven vult aan: ,,In de jeugdcompetitie zijn meerdere niveaus. Op niveau groen hebben we op dit moment de meeste deelnemers van Nederland.”