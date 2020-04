Tentoonstelling rond de moeder van alle vormen in De Kazerne in Eindhoven

Je bent jarig en je geeft een feestje. Dutch Invertuals deed dat vorig jaar met de tentoonstelling The Circle. Het steeds wisselende ontwerpcollectief uit Eindhoven presenteerde die tentoonstelling vorig jaar op de beurs in Milaan, later op de Dutch Design Week, in hun thuishonk aan de Fuutlaan. Nu is de presentatie opgesteld bij De Kazerne, nu dicht vanwege de coronacrisis, maar de tentoonstelling staat daar tot september, dus hopelijk ook echt nog te bekijken, want de gepresenteerde werken zijn zeer de moeite waard.