Terrassen Eindhoven en Helmond: wereld van verschil

VIDEO Lammers besluit pittig PS­V-trainings­kamp met twee prima treffers: ‘Heb de laatste energie eruit geperst’

9 augustus Ook Sam Lammers (23) heeft zich op het trainingskamp van PSV laten gelden. De spits vertolkte met twee doelpunten een belangrijke rol in de oefenzege op KFC Uerdingen. Daarmee maakte ook hij duidelijk dat hij in aanmerking komt voor één van de twee spitsposities in het systeem van PSV.