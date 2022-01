Terrassen Eindhovense Markt meteen vol bij heropening horeca; blije gezichten voor én achter de toog

EINDHOVEN - Na weken in lockdown mocht de horeca woensdag eindelijk weer los. Dus was de stemming uitgelaten in Eindhoven, zowel voor als achter de toog.

De vrienden Teo Verberne, Kayro van Ekert en Ruud Deenen stonden direct in de starthouding na het nieuws over de heropening. Terwijl premier Mark Rutte de versoepelingen nog niet had uitgesproken tijdens de persconferentie, mobiliseerde Kayro meteen zijn maten voor een terrassessie. De heropening van de de horeca tussen 5.00 -22.00 uur komt voor de vrienden uit Asten en Someren op het perfecte moment. ,,We hebben net het semester afgerond van de opleiding, dus is dit de ideale besteding van een vrije dag.” Daarom hebben ze er meteen maar een dagvullend programma van gemaakt. Lunchen, terrasje op de Markt, uit eten en daarna terug naar hun woonplaats voor een afzakkertje in de plaatselijke horeca.

Rond het middaguur arriveerden ze bij Grand Café Centraal op de markt. ,,Toen zaten de eerste mensen al op het terras met een biertje in hun hand.” Een paar uur later waren zowel binnen als buiten alle tafeltjes gevuld, vertelt bedrijfsleider, Han Palthe. ,,Al sinds vanochtend zijn er gasten.”

Met ieder rondje wordt de sfeer meer uitgelaten op het terras. ,,Al vrees ik wel dat die rekening al aardig is opgelopen”, zegt Kayro, de enige zonder bier voor zijn neus. Omdat hij de bob is, heeft hij die inmiddels ingeruild voor bitter lemon. Vorige week reden ze nog naar een restaurant in Duitsland om zo de lockdown te omzeilen. ,,We zijn blij dat we nu weer hier zitten. In je eigen omgeving is toch het gezelligst.”

Dat zeggen ook de vijf verpleegkundestudenten van het Summa in café Publiek, aan de overkant van de Markt. ,,Dit is onze stamkroeg waar we na de laatste les samenkomen”, zegt Lisa Kweens. ,,Om het over andere dingen te kunnen hebben dan het menselijk lichaam. Dat hebben wij echt gemist de afgelopen tijd.” Ook zij gaan voorlopig nog niet naar huis. ,,Vanaf 19.00 uur hebben we gereserveerd bij het Lempke, zodat we zeker zijn van een plek.” Officieel hoeft er niet gereserveerd te worden, wel wordt er gewerkt met vaste zitplaatsen en 3G.

Ook bij de cafés Thomas en Spijker op het Stratumseind zijn ze er klaar voor. Vandaag is de bar open, vanaf vrijdag voeren ze weer een eetkaart. ,,We hebben gewacht met inkopen tot er echt zekerheid was tot hoe laat en onder welke voorwaarden we open mochten”, vertelt marketingmanager Tren Braat. Volgens hem zorgt de heropening vandaag voor louter lachende gezichten, zowel voor als achter de bar. ,,Een deel van ons personeel met een contract was tijdelijk gedetacheerd in de logistiek. Ook zij zijn blij dat ze weer kunnen doen waar ze goed in zijn in plaats van dozen inpakken.”