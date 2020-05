Terrassen misschien open: vooral interessant voor ondernemer met een groot terras

Bioscopen staan te springen om weer open te gaan, ook al is het ‘niet rendabel’

18:11 EINDHOVEN - In de cultuursector hadden bioscopen als eersten een 1,5 meterprotocol klaarliggen. Ze hoopten eigenlijk al open te kunnen. Is er vanaf 20 mei weer iets mogelijk? Maar dan nog: ,,We zien op dit moment nog geen model waarin we geen verlies zullen lijden.”