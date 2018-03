Terrein Vliegbasis Eindhoven hermetisch afgesloten voor herdenking ramp MH17

Q-Park moet proef luchtzuivering Stadhuisplein Eindhoven mogelijk maken

16:55 EINDHOVEN - Q-Park moet de luchtzuiveringsproef op het Stadhuisplein toestaan én mogelijk maken, tot 1 juli. Doen ze dat niet dan verbeurt het bedrijf een dwangsom van 50.000 euro per dag. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vrijdagmiddag geoordeeld in een kort geding.