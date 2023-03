Terug in de tijd: toen de fontein bij de Heuvel er nog was

indebuurt.nlWinkelen of een hapje eten bij de Heuvel Galerie: als Eindhovenaar heb je het vast weleens gedaan. Dan weet je vast ook dat er ooit een fontein bij de ingang stond. Die is niet meer, maar gelukkig hebben we de foto’s nog.

Kun jij het je herinneren? Als je vroeger binnenliep bij de Heuvel – toen nog Heuvel Galerie – vanuit de richting Catharinaplein stond-ie daar. Een kleurrijk, rond gevaarte van keramiek. In het midden kwam er water uit. De fontein bij de Heuvel was niet alleen een publiekstrekker, maar ook een plek om af te koelen. Even met je handen in het water op een warme dag, heerlijk… Of misschien gooide je er een muntje in, in de hoop dat een wens uitkwam.

Waarom de fontein weg is

Jarenlang was de fontein het stralend middelpunt bij de Heuvel, maar ineens was-ie verdwenen. Hoezo dat? In 2016 werd het werk van kunstenaar Jacques Slegers gesloopt, zo lees je in dit artikel van het Eindhovens Dagblad. Daarin vertelde de centrummanager dat het kunstwerk na 25 jaar ’technisch helemaal op’ was. Tegels lieten los, er kwamen barsten in en tot overmaat van ramp ging de pomp kapot. Dus zat er niets anders op dan slopen. Toch jammer…

