Terug naar (bijna) normaal in de winkelstraten van Eindhoven en Helmond

EINDHOVEN - Het wordt weer wat drukker in de winkelstraten. Winkeliers zijn blij dat de weg naar boven weer is ingezet. En intussen weten de gezinnetjes het stadscentrum langzaam maar zeker ook weer te vinden.

Heel voorzichtig schommelt Erik Waijers de iets meer dan drie maanden oude baby voor zijn borst in zijn armen heen en weer. Met een wakkere blik in de ogen kijkt het hummeltje olijk rond op herenafdeling in de kelder van de Bijenkorf in Eindhoven.

Waijers is deze zaterdag met z'n zoontje en partner Lilian van Dijk vanuit hun woonplaats Ravenstein naar Eindhoven afgereisd om weer eens lekker een dagje te shoppen in Eindhoven. ,,Eindelijk. Het werd weer eens tijd", zegt Waijers monter. ,,We hebben al die maanden van de coronacrisis keurig binnen gezeten. We wilden er weer eens uit. Gelukkig ging de horeca een paar weken geleden al weer open, en hebben we een paar keer weer heerlijk op terras kunnen zitten.”

Voorzichtig

,,We vonden dat we nu ook wel weer eens een dagje konden gaan winkelen", vult Van Dijk aan, terwijl Waijers zijn aandacht vooral weer op hun baby richt. ,,Met je eigen gezin winkelen is niet verboden, we houden ons aan de regels en nemen overal goed afstand. We zijn kortom erg voorzichtig. Het kan nu onderhand toch wel weer?”.

Ze zegt het op een toon die nadrukkelijk om bevestiging vraagt. Maar die blijft uit. Want terwijl de het kabinet de vanwege de intelligente lockdown ingestelde regels aan alle kanten aan het versoepelen is, blijft de boodschap voor het winkelend publiek immers duidelijk: doe je inkopen, maar doe ze doelgericht en het liefst in je eentje.

Waijers en Van Dijk zijn beslist niet de enigen die op deze zonnige en warme zaterdag weer eens lekker aan het winkelen zijn in het Eindhovense centrum, al blijkt dat het beslist niet druk is in het stadscentrum. In de pas geopende Hema zijn de klanten op de vingers van twee handen te tellen, bijvoorbeeld. En er staan vrijwel nergens rijen met wachtende mensen voor deuren - uitzonderingen als Hunkemöller en McDonald’s daargelaten.

Zeldzame rij

Ook opvallend: er zijn nauwelijks gezinnen op op pad. De samenstelling van een andere zeldzame rij spreekt voor zich: voor Van Piere aan de Nieuwe Emmasingel staan uitsluitend eenlingen te wachten totdat ze de boekhandel kunnen betreden.

Schuin tegenover Van Piere bevestigt eigenaar Arnold Raaijmakers van de hippe kledingzaak Vielgut de trend die onderzoeksbureau Locatus signaleert: het aantal passanten in de winkelstraten neemt weer toe, maar is met de huidige vijftig procent ten opzichte van juni vorig jaar nog lang niet op het niveau van voor de coronacrisis.

,,Vergeet niet dat het wekenlang echt heel erg stil is geweest", relativeert Raaijmakers, terwijl een paar meter achter hem een klant in een van de kleedkamers druk aan het passen is. ,,De weg naar boven is nu weer ingezet. En dat is een goed teken. De mensen krijgen er weer vertrouwen in. Als ondernemers kunnen we daar alleen maar blij mee zijn. Want de meesten hebben het echt heel erg moeilijk gehad.”

Geen tweede golf

Dat zegt ook Hans van Gennep, eigenaar van boekhandel De Ganzenveer aan de Oude Aa in het centrum van Helmond. ,,Ieders gezondheid staat natuurlijk voorop, dat spreekt vanzelf. Maar ik ben blij dat het sinds een week of wat weer wat drukker aan het worden is. Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en de regels van de anderhalvemeter-samenleving naleeft , hoeven we ook niet zo bang te zijn voor een tweede golf.”