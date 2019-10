Terug naar Engeland door de Brexit? ‘Als een vis op het droge’

Recensie Muziekge­bouw Eindhoven: Lange Bruckner lijkt kort

In de serie 'Internationale Toporkesten' beet een beroemd ensemble gisteravond het muzikale spits af: het BBC Philharmonic Orchestra, bekend in de hele wereld door de jaarlijkse Proms in de Londense Royal Albert Hall. De musici met hun bezielde dirigent John Storgärds hebben furore gemaakt. De bontgekleurde klankmengingen, de enorme slingerwijdte van de dynamiek, het uitgebalanceerde samenspel en de indringende verhaaltrant boeiden van noot tot noot. Brittens Simple Symphony, een fris jeugdwerk voor strijkers, is helemaal niet simpel om te vertolken.