Terugroepactie vleeswaren Jan Linders vanwege mogelijke besmetting Listeria-bacterie

Lenneke Maas uit Eindhoven regisseert Abdelkader Benali: ‘Een erg leuk gevecht’

13:13 EINDHOVEN - Woensdag 9 oktober is De Kalief van Nederland van Abdelkader Benali in Eindhoven te zien. De regisseur is Lenneke Maas uit Eindhoven. ,,De intellectueel en de intuïtieve, dat werkt best goed samen."