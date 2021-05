Terwijl Nederland krimpt door corona, groeit de economie in Zuidoost-Brabant doodleuk door

De Dutch Technology Week ook dit jaar noodgedwon­gen online, maar kent een pikant begin

27 mei EINDHOVEN - Hoog tijd dat we het over seksrobots hebben. Dat vindt althans de universiteit van Eindhoven. Maandagavond organiseert de TU/e een debat over technologie en intimiteit in tijden van corona. Een pikant begin van de tiende Dutch Technology Week (DTW).