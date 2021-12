Tess (1996-2012) koos zelf voor het einde, achter haar lach school veel onzekerheid

In HerinneringTess was voor de buitenwereld altijd een vrolijk lachende meid geweest. Dat het diep van binnen voor haar anders voelde, hadden de meeste mensen niet in de gaten. Jarenlang had ze op en neer gereisd van haar woonplaats Heeze naar school in Eindhoven. Op 17 december 2012 liep ze de deur uit en bereikte ze haar laatste station. Ze is 16 jaar geworden.