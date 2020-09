Testen op corona in Vianen of Venlo, maar toch alle begrip

EINDHOVEN - De vraag naar coronatests neemt fors toe de laatste dagen. Het is zo druk dat de wachttijden langer worden en lang niet iedereen meer in de eigen woonplaats kan worden getest. Desondanks is er van files bij de teststraten geen sprake.

Haar 15-jarige zoon is verkouden, had koorts en last van keelpijn. Allemaal symptomen die wijzen op een mogelijk besmetting met het coronavirus. En dus ging Conny Körner dinsdag op zoek naar een plek waar haar zoon snel een coronatest kon ondergaan.

Maar dat bleek nog niet mee te vallen, ondervond de Valkenswaardse tot haar grote verdriet. ,,Eind van de week konden we in Venlo terecht, en op woensdag in Vianen. Eerder in de buurt bleek niet mogelijk", vertelt ze nadat ze reageerde op een oproep op de ED-website aan lezers om hun verhaal te doen.

,,Ten einde raad heb ik die dinsdag maar de huisarts gebeld. Via hem en met een verwijzing op zak kon ik dezelfde dag nog in Eindhoven terecht bij Diagnostiek voor U. Dat neemt namelijk alleen tests af met zo'n verwijzing", vervolgt Körner. De uitslag is inmiddels binnen: negatief. ,,Gelukkig maar, want anders hadden we weer twee weken in quarantaine gemoeten. We hebben er hier al een gehad met corona. En dat is geen pretje, quarantaine. Het duurt lang en is erg saai.”

Vier dagen wachten

De Valkenswaardse vindt dat de regering alles op alles moet zetten om meer en sneller testen mogelijk te maken, zegt ze. En dat vindt ook Paulien van den Heuvel uit Deurne. Ook zij was voor haar 16-jarige zoon met corona-achtige klachten op zoek naar een testlocatie. Ze konden daarvoor gisteren naar Helmond, maar moesten daarvoor wel eerst vier dagen wachten.

,,De mensen in de zorg doen hun uiterste best, dat zie en merk je aan alles. Hen neem ik niets helemaal kwalijk", aldus Van den Heuvel. ,,Maar het zou wel heel fijn zijn Den Haag er voor kon zorgen dat het testen veel sneller kan nu de vraag daarna toeneemt. Mijn zoon zit in zijn eindexamenjaar en moet noodgedwongen nu een week lang lessen missen, om te voorkomen dat hij medeleerlingen besmet. Dat is heel vervelend en lastig.”

Strak plannen

Dat er ondanks de grote vraag naar tests geen lange wachtrijen staan bij de teststraten van de GGD Brabant-Zuidoost is niet zo raar, meldt woordvoerster Carmy Bronneberg. ,,We plannen gewoon heel strak", zegt ze. ,,Elk kwartier kunnen er vijf mensen getest worden. Als iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt, dan is er dus ook geen sprake van wachtrijen.”

Maar waarom maakt de GGD dan niet wat meer afspraken per kwartier? Met het oog op de grote vraag naar test zou dan de druk toch al heel snel van de ketel zijn. ,,Dat zouden we wel willen en organisatorisch is dat ook wel mogelijk en haalbaar. Maar meer tests dan vijf per kwartier afnemen druist in tegen de landelijke richtlijnen. Vijf per kwartier is het maximum, en daar houden we ons. En dat heeft weer alles te maken met de beperkte capaciteit bij de laboratoria die de tests moeten controleren. Daar zit de bottleneck.”

