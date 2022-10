Testikels werden verwijderd voor een gouden keeltje, schrijver Daan Esch geeft lezing over castraten

EINDHOVEN - De Vlaamse acteur Daan Esch, schrijver van het boek ‘Stem’, geeft zaterdag een lezing over castraten bij Muziek in de Cathrien. Was is ook weer een castraat?

Ze waren gevierd of doodongelukkig. Ze maakten carrière, of werden gepest en verguisd. We hebben het over castraten, een type zanger waar in de 17de- en 18de-eeuw veel vraag naar was. Precies honderd jaar geleden was het einde verhaal voor deze mannen met een jongensstem. Verboden door de paus.

Daan Esch

,,Een mensenrechtenkwestie”, zegt de Vlaamse schrijver, filosoof en dramaturg Daan Esch, die met zijn boek Stem een historische roman schreef over het verschijnsel castraat. ,,En terecht, kleine kinderen werden voor hun leven verminkt.” Wat is ook weer een castraat? ,,Dat waren volwassen mannelijke zangers bij wie vóór hun tiende levensjaar de testikels werden verwijderd, met als doel hun jongensstem te behouden. Die ingreep hield de stembanden klein maar liet het lichaam, en vooral de longen doorgroeien, waardoor castraten veel volume konden produceren.”

Quote In de 18de-eeuw werden er alleen al in Italië vierdui­zend jongens per jaar gecas­treerd Daan Esch

Esch is met terugwerkende kracht verontwaardigd over de mensonterende omstandigheden waarin de castratie werd verricht. Over de kinderen die gouden bergen werden beloofd en het kansloze leven waartoe het overgrote deel vanwege hun lichamelijke en geestelijke beperking uiteindelijk veroordeeld was. ,,In de achttiende eeuw werden er alleen al in Italië vierduizend jongens per jaar gecastreerd. Vaak betrof het kinderen van arme ouders of weeskinderen, die weliswaar een muziekopleiding kregen maar daar zelden het talent voor hadden. Niet ieder jongetje dat tegen een bal kan schoppen wordt immers een Messi!”

De beroemdste castraat was Farinelli (1705 tot 1782), de artiestennaam van de Italiaan Carlo Broschi. Hij was een Michael Jackson avant la lettre, een man die mede door zijn extravagante leefstijl een extatische uitwerking had op mensen, en op vrouwen in het bijzonder. ,,Voordeel van de castraat was dat hij nog wel voor seksueel plezier kon zorgen, maar dat daar geen kinderen van kwamen.”

Maar Farinelli was een uitzondering, weet Esch. ,,Hij heeft het gemaakt, ook omdat hij uit een goed nest kwam en andere kwaliteiten had, maar verreweg de meeste jongens moesten als rariteit verder.” De laatste castraat is Alessandro Moreschi (1858-1922), van wie opnames uit begin vorige eeuw beschikbaar zijn op YouTube. Een goede zanger? Esch aarzelt. ,,Neuh. Ik vermoed dat hij vooral profiteerde van het feit dat hij als laatste der Mohikanen werd gezien. Bovendien, de ‘mode’ was rond 1900 echt anders dan nu; die snik in zijn stem, die kan echt niet meer!”

Het symposium (Catharinakerk, 14 uur) wordt omlijst met live muziek door sopraan Linde Schinkel en een klein barokensemble en fragmenten uit de film ‘Farinelli’.

Zaterdag 8 oktober, Catharinakerk, 14 .00 tot 16.00 uur.