Teststraat zorginstelling Vitalis weer open vanwege overbelaste GGD: ‘Te lang wachten op testuitslagen is funest’

Mobiele teams voor vaccinatie niet-mobiele thuiswonen­de 60-plus­sers

EINDHOVEN - Ruim 210.000 ouderen in Zuidoost-Brabant kunnen de komende maanden een boosterprik halen bij de GGD in Helmond of Eindhoven. Wie niet mobiel is, kan in januari rekenen op een prik thuis.

16 november