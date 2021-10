Teunland, ambacht en cartoons: het centrum heeft veel te bieden tijdens de DDW

DUTCH DESIGN WEEKDe vrolijke wereld van Teun Zwets in de Kazerne, de als altijd puike presentatie van Dutch Invertuals in hun thuishonk aan de Fuutlaan en een bijzondere Ton Smits-route dwars door de stad van Florian de Visser; ook het centrum biedt veel.

Teun Zwets studeerde vorig jaar af aan de Design Academy Eindhoven en maakte indruk met zijn vrolijke, kleurrijke meubels en andere accessoires. Die zijn gemaakt van allerlei (afval-)materialen en altijd binnen een dag in elkaar worden geschroefd, getimmerd of geplakt. Zwets heeft een heel eigen, bijna aandoenlijk handschrift waarvoor hij onlangs de Kazerne Design Award 2021 ontving. Een deel van de huisraad uit ‘Teunland’ is te zien in de Kazerne, naast de presentatie ‘Between No-Longer and Not-Yet. Waarin met projecten van onder anderen Pieke Bergmans en VanTot ruimte wordt gevraagd voor verwondering, om even stil te staan ook, want dan ontstaan tenslotte vaak de beste ideeën.

Volledig scherm De meubels en andere huisraad van Teun Zwets.

Kritische designer

In het Temporary Art Centre wordt werk getoond de Eindhovense, altijd kritische designer Noud Sleumer. Voor een deel zijn dat projecten die eerder al elders te zien waren (onder meer in het Van Abbemuseum) maar nu is een flink aantal samengebracht. Daar zitten heel goede tussen, zoals The Transboundary Loophole, waarin de enorme bergen elektronisch afval die wij produceren, fraai is gevisualiseerd. Maar ook mindere, zoals die over het hergebruik van materialen in mobiele telefoons. Dat hebben anderen, zoals Studio Drift, indringender gedaan.

Quote In Denemarken wordt respect voor ambacht met de paplepel ingegoten

Heel langzaam (té traag) wordt het ambacht weer omarmd in Nederland. Dat is in Denemarken bepaald anders; daar wordt het respect voor handwerk met de paplepel ingegoten. Dat zie je onder meer terug in het project Come Together; meubels die de Deense Elly Feldstein laat zien. Ze zijn gemaakt van gebruikte meubelstukken, gemaakt met aloude technieken en in samenwerking met derden; zo ontstaat er een band tussen gebruiker en meubel en is duurzaamheid verzekerd.

Guerilla-actie

Je zou - tussen al het geweld van de almaar uitdijende DDW - bijna vergeten dat een museum in Eindhoven zijn naamgever eert met flink wat activiteiten. De Eindhovense cartoonist Ton Smits werd honderd jaar geleden geboren en dat wordt luister bijgezet met een expositie van zijn werk in het Van Abbemuseum, een presentatie van de bekende illustrator Joost Swarte in het Ton Smits Huis én een bijzondere ‘guerilla-actie’ van de Eindhovense designer Florian de Visser. Die plaatste de voorbije dagen meer dan dertig uitvergrote cartoons - op bebond-platen - van Smits op heel specifieke locaties in de stad. Ruwweg staan ze langs de route die de cartoonist vroeger steevast liep van het huis/atelier naar zijn stamkroeg op de Grote Berg.

De Visser heeft zich de voorbije tijd grondig verdiept in het werk van de tekenaar en is onder de indruk geraakt van de ogenschijnlijk simpele, maar tegelijk heel rake beeldtaal: ,,Een bloemetje wordt bij hem een park, een ster geeft aan dat het nacht is; ik vind dat heel knap.” De designer heeft gekozen voor illustraties die prima passen bij de omgeving. Zo wordt aan het hek van het Observatorium een cartoon opgehangen waarop een vergelijkbare sterrewacht te zien is. Een man kijkt door de kijker, niet naar de maan of sterren, maar naar een vrouw. In het Genneper Park heeft De Visser een cartoon opgehangen waarop twee prehistorische mensen. Een verwijzing naar het erachter liggende prehistorisch dorp, maar ook naar het gegeven dat dit deel van het park is afgesloten vanwege toegenomen overlast.

Wandelingen

Rond de cartoons zijn plaatjes opgehangen met een qr-code; daar krijg je uitleg over het project. Ná de DDW worden er door Eindhoven247 verschillende wandelingen georganiseerd langs de cartoon-plekken, onder leiding van De Visser: www.eindhoven247.nl.

Volledig scherm Florian de Visser plaatst een van de cartoons in het Ton Smitspark. © Kees Martens/DCI Media