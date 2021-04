‘Tevreden over gemeente Eindhoven, dat mag ook wel eens gezegd’, zegt ontwikkelaar BPD/Hurks over Blixembosch

Twee Eindhoven­se moordzaken voor de rechter: was het zelfverde­di­ging of ging het eigenlijk per ongeluk?

4 april DEN BOSCH - Gedoe om een meisje, en een ruzie met drank. Twee ogenschijnlijk vrij normale situaties liepen in deze regio vorig jaar uit op doden. De Bossche rechtbank moet de komende weken bepalen of het koelbloedige moorden waren. Of passionele doodslagen. Of zelfverdediging. Of het noodlot.