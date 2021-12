Thaise Kridsana helpt landgenoten met Nederlandse taal; kwestie van ‘gewoon doen’

VELDHOVEN - Wat is uw adres? Mijn vader is 60 jaar en mijn moeder is 55 jaar. Kan ik u morgen terugbellen? Zinnen uit alledaagse gesprekken die we voeren. Maar voor mensen uit Thailand die in Nederland hun weg willen vinden, kan het heel moeilijk zijn om ze te verstaan. Om nog maar te zwijgen over de uitspraak.

Daarom heeft de Veldhovense Kridsana Rodnit een boekje geschreven om hen op weg te helpen. Achterop staat haar aanbeveling: ‘Aan de slag en gewoon doen!’.

Lees ook PREMIUM Kridsana Rodnit uit Veldhoven was neergestoken bij AH in Eindhoven, maar niet haatdragend

Sportschool uitgebaat

Rodnit (48) woont inmiddels dertien jaar in Nederland. Ze ontmoette haar man Pieter Hoegee toen hij een bruiloft van een collega in Bangkok bezocht. Zij was serveerster in het restaurant van het hotel waar hij logeerde. Na zes jaar Nederland keerden ze terug naar Thailand, waar zij een sportschool uitbaatte. In 2014 togen ze weer naar zijn vaderland. Zij vond een baan bij Sushi Daily in de Albert Heijn XL aan de Limburglaan in Eindhoven.

Quote Ik heb het steekinci­dent achter me gelaten. Ik wil vooruit met mijn leven Kridsana Rodnit

Daar werd ze met een mes gestoken door een collega. Veel wil Rodnit daarover niet meer kwijt. De collega is in hoger beroep deels veroordeeld, maar er loopt nog een cassatie bij de Hoge Raad. ,,Ik heb het achter me gelaten. Ik ben positief, wil vooruit met mijn leven. Ik werk nu in de bediening in het Inntel Hotels Art in Eindhoven.’’

Drie dagen per week, want er is meer in het leven. Zo doet ze veel aan sport. In de sportschool, maar ook loopt ze met gemak 10 kilometer hard, drie keer per week. En zo schreef ze het afgelopen jaar het boekje Nederlands Thai.

Correctie

Rodnit heeft de Nederlandse grammatica inmiddels onder de knie. ,,Ik wilde een correctie aanbrengen in de tekst die ze voor de achterkant van het boekje had geschreven’’, vertelt haar man. ,,Hen in plaats van hun. Maar toen bleek dat zij gelijk had.’’

Quote Bij de Thai is het andersom. Daar variëren de medeklin­kers Pieter Hoegee

Toch kan het moeilijk zijn om haar te verstaan. Dat heeft te maken met het verschil in opbouw van de taal, weet hij. ,,Het Nederlands kent verschillende uitspraken, afhankelijk van waar we wonen. Dan gaat het om klinkers. Bij de Thai is het andersom. Daar variëren de medeklinkers.’’ Rodnit knikt. ,,Het Nederlands kent verschillende klanken bij dezelfde letters.’’

Fruit, kleuren en doktersbezoek

Het boekje telt 29 hoofdstukken, met naast het alfabet een aantal basisbegrippen, zoals dagen van de week, cijfers en klinkers. Ook familie, kleuren, fruit, lichaam, formulieren en een doktersbezoek komen aan bod. Naast het Nederlandse woord staat de Thaise vertaling en ook de fonetische uitspraak in het Thai.

De auteur hoopt dat het haar landgenoten helpt bij de inburgering. Sommigen wonen al jaren hier, anderen moeten aantonen de taal te beheersen voordat ze naar Nederland mogen komen. Dus: ,,Gewoon doen, wees niet bang om fouten te maken.”