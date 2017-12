The Academy Eindhoven vaart wel bij grote vraag naar ICT-ers

EINDHOVEN - Als je tegenwoordig in de ICT zit, dan zit je goed. Dat geldt voor werknemers, die de banen voor het oprapen hebben, maar ook voor Leo Cuijpers van @The Academy in Eindhoven.

De ondernemer uit Deurne is directeur van dit opleidingsinstituut en ziet dat de klaslokalen van het Eindhovense bedrijf continu volgeboekt zijn. „Sinds de economie aantrekt is de vraag enorm. Dit jaar hebben minimaal twaalfhonderd cursisten bij ons een opleiding gevolgd en velen hun certificaat gehaald. Volgend jaar verwachten we een groei van 30 procent.”

Het behalen van de juiste certificaten is volgens Cuijpers heel belangrijk voor werkers in de ICT. „Het begrip ‘een leven lang leren’, dat nu ook wel voor andere werknemers wordt gehanteerd, geldt altijd al voor werkers in de ICT. De ontwikkelingen gaan heel snel en software wordt steeds complexer. Zonder scholing blijft een ICT-er in verouderde systemen hangen. Als je twee of drie jaar geen cursussen gevolgd hebt, dan loop je gewoon achter.”

Beursgang

Dat gegeven legt @The Academy al twintig jaar geen windeieren. Het bedrijf ontstond uit Quadram, een werkmaatschappij van het Eindhovense computerbedrijf Copaco. Toen dat in 1999 naar de beurs ging, werd @The Academy een aparte dochter. Dit bedrijf werd door de managers, waaronder Cuijpers, in 2002 in eigendom overgenomen.

„Dat was in de periode dat we ons lesprogramma omschakelden van IBM-technologie naar het hele Microsoft-spectrum aan software. Denk aan Windows Server, Sharepoint en .Net. We leiden op voor specialisten voor zowel infrastructuur als software. Daarnaast hebben we een programma voor gebruikers van Word, Excel en andere technologieën. De laatste jaren spitsen we ons programma toe op onderwerpen als security en web-applicaties. Ook zijn we gespecialiseerd in Azure en Office 365. De eerste is bedoeld om een virtuele computer in de cloud, zeg maar het internet, te laten draaien en de tweede om data-opslag in die cloud.”

Bij @The Acadamy werken tien mensen in vaste dienst, waarvan er enkele voor de klas staan. „De rest van de cursusleiders huren we in”, zegt Cuijpers. „We bieden ruim 600 cursussen aan van 2 tot 15 dagen. De meeste hebben zeer specialistische onderwerpen die door gespecialiseerde en gecertificeerde zelfstandige trainers worden gegeven.”

Wenen

Cuijpers, een HTS informaticus, wil zijn bedrijf in de punt van de ICT ontwikkeling houden. „In september was ik nog bij een meerdaagse bijeenkomst van Microsoft in Wenen. Daar worden de nieuwste strategieën voor ICT trainingen besproken. Onder andere de trend om opleidingen meer online aan te bieden op een eigen online portaal dat we daarvoor ontwikkelen. We gebruiken gemixte trajecten waarbij de cursist zelfstandig online leren combineert met klassikale lesdagen bij ons.”