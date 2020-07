The Dirty Denims uit Eindhoven leveren flinke dosis energie op nieuwe plaat

De vaste volgers van het viertal zullen het grootste deel van de nummers op het album met de titel ‘Ready Steady Go!’ al kunnen meebrullen. Zes tracks verschenen in november op het eerste deel van de plaat. Daarna kwamen nog drie singles uit. Het complete album bestaat uit elf songs en verschijnt op cd, vinyl en uiteraard online. The Dirty Denims maken platen voor de echte liefhebbers, mensen die niet even op hun telefoon langs een aantal liedjes zappen, maar een beetje kennis hebben van de muziekhistorie en graag naar live-shows gaan. De Eindhovenaren spelen onversneden rock: een frisse combinatie van hardrock, punk en powerpop. Beïnvloed door bands en artiesten als AC/DC, Joan Jett, The Donnas en Ramones. De twee dames en twee heren grossieren in stevige, uptempo songs met een heldere productie zonder tierlantijntjes.

‘It’s a band, not a brand!’

Op een van de andere nieuwelingen ‘Messin’ Around’ speelt gitarist Jeroen Teunis een heerlijke twangy solo. Het is, zo meldt de band zelf, de eerste keer dat The Dirty Denims stoeien met surfrock en soul. De tekst is actueel: het lijkt wel alsof iedereen zijn zaakjes prima op orde heeft, maar uiteindelijk doen we allemaal maar wat. ‘Creatures Of The Night’ is een ode aan de jaren tachtig-film ‘The Gremlins’ en met ‘My Beautiful (My Darling)’ presenteert de band zowaar een liedesliedje. Alleen is het geen ode aan een levend wezen. De clou gaan we hier niet verklappen.