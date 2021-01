The Gate moet beginnende tech-ondernemers in Brainport vliegende start bezorgen

EINDHOVEN - Startende ondernemers in de high tech zien soms door de bomen het bos niet meer. Om hen aan een vliegende start te helpen, werd maandagmiddag The Gate gepresenteerd. Hèt startloket voor tech startups in Brainport.

Jeroen van Woerden gaat met ingang van februari aan de slag als directeur van The Gate. Dat wordt gehuisvest in ‘startup hub’ Alpha op de TU/e-campus maar als gevolg van corona gebeurt veel vooralsnog online.

Van der Woerden : ,,Studenten of onderzoekers met een innovatief idee hebben vaak niet alle kennis en vaardigheden om een succesvolle onderneming te starten. Er is een enorme versnippering aan informatie en potjes en regelingen die je moet weten te vinden. Hoe kom je aan huisvesting want die is duur in deze regio, hoe doe je een octrooiaanvraag? Sommige starters zien door de bomen het bos niet meer. Daarom maken wij één loket voor al die vragen en daarachter gaat een hele backoffice schuil. Bij ons kunnen ze kennis krijgen over patenten, hulp bij het maken van bedrijfsplannen, coaching en hulp bij het verkrijgen van financiering.”

‘Niet iedereen heeft het beste met je voor’

Die hulp had Mark Verhagen, voormalig leider van TU/e studententeam SOLID en medeoprichter van startup RIFT (Renewable Iron Fuel Technology) ook wel eerder gewild. Hij belde in het verleden zo vaak naar de marketingdirecteur van Brainport dat toen ze elkaar eindelijk bij een bijeenkomst troffen, Verhagen te horen kreeg ‘jouw nummer eindigt op 2729’. Verhagen: ,,En dan had ik nog het geluk dat ik zijn telefoonnummer had. Je hebt enorm veel vragen als je begint met ondernemen. Wij waren vier jonge gasten tussen de 22 en 26 jaar oud en wij hadden al die kennis niet meteen al in huis. Er komt veel bij kijken en er komen veel mensen voorbij. Ook mensen die zeggen veel voor je te kunnen doen, maar die niet het beste met je voor hebben. Daarin is The Gate ook belangrijk. Zij kennen de juiste personen. Mensen die bereid zijn om je te helpen zonder dat er direct geld tegenover staat.”

‘Er moeten meer bedrijven als ASML komen in deze regio’

The Gate is een gezamenlijk initiatief van onderwijsinstellingen TU/e, Fontys Hogescholen en Summa College samen met Brainport Development en De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). Samen investeren de partijen voor ruim 2 miljoen euro. De partners leveren samen voor 14 fte aan menskracht.

Robert Jan Smits, voorzitter van het College van Bestuur van de TU/e onderstreept het belang van de samenwerking. ,,TU/e is met zestig procent van de high tech startups hofleverancier in deze regio, maar er lopen veel meer mensen met ambitie rond. We kunnen het op de TU wel bedenken maar het moet ook gemaakt en gemonteerd. De uitvoerende kant hierin is van evident belang. We bouwen aan de toekomst. Er moeten meer bedrijven als ASML komen in deze regio.”