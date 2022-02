The Kingstonian in VDMA-complex Eindhoven: Jamaicaans eten, dansen en je uitleven

Join the Stage op VDMA in Eindhoven van start zonder RaRaRadio; online zender buiten gezet na aanvaring

EINDHOVEN - Join the Stage op het VDMA-terrein gaat binnenkort van start. Maar zonder RaRaRadio. Er komt geen tweede studio voor de online omroep aan de Vestdijk in Eindhoven. De partijen zijn er niet uitgekomen en na een aanvaring is het contract opgezegd.

9 december