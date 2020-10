The New Block Strijp-S Eindhoven, clubhuis voor circulair bouwen

Achter de portiersloge van Strijp-S aan de Torenallee is dan de expositie The Exploded View van Lucas de Man ingericht, met een soort staalkaart of bibliotheek van biobased materialen; natuurlijke materialen voor de bouw. Dat is een vervolg op het circulaire ‘growing’ paviljoen dat in 2019 op de DDW te zien was. In The New Block is voor de designweek de komende twee jaar ook de Ambassade van circulair en natuurlijk bouwen. De expositie van De Man is natuurlijk niet ‘live’ te zien, maar online via de DDW-site, compleet met 360-graden-filmpjes.