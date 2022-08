The Ruggeds genomineerd voor ‘meest indrukwekkende dansproductie’ van 2022

Nieuwe show Eindhoven­se breakdan­cers is niet bepaald een repetitie voor Olympische Spelen

AMSTERDAM/EINDHOVEN - Het getuigt van lef om als gevierde breakdancers met een intieme dansshow het theater in te gaan. The Ruggeds uit Eindhoven doen het en zijn hiermee de breakdance ver voorbij, ook al bereiden ze zich voor op de Olympische Spelen van 2024. Zondag 20 februari was ‘State Shift’ te zien in Amsterdam, woensdag en donderdag in Eindhoven.

21 februari