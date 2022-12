The Ruggeds vinden oefenruimte op perron van Eindhoven Centraal, ‘plafond nog te laag voor een salto’

EINDHOVEN - Na een zwerftocht van een paar jaar heeft dansgroep The Ruggeds een permanente oefenruimte gevonden. De breakdancers repeteren sinds een paar weken in een kantoorruimte op het perron van Eindhoven Centraal.

De nieuwe oefenplek heeft wat beperkingen maar desondanks is zakelijk leider Hugo Bijlsma enthousiast: ,,De ruimte is fantastisch. We kunnen er trainen. En voor het eerst in drie jaar hebben we een vaste plek.”

Laag plafond

Eén van de beperkingen van gebouw ’t Trefpunt op perron 1-2 is het lage plafond. Het is daarom bijvoorbeeld niet mogelijk om salto’s te maken. En omdat de oefenruimte op het perron is, zijn er personeelspasjes nodig om er te komen. En de poortjes op het NS-station zijn voor bezoekers een obstakel.

The Ruggeds zijn de afgelopen jaren al diverse keren gewisseld van oefenplek. De ruimte van de dansgroep in skatehal Area 51 was eigenlijk te laag. En tijdens de verbouwing van Area 51 moesten de dansers uitwijken naar het oude LAC-gebouw dat gesloopt gaat worden.

Vervolgens verhuisden ze naar de Steentjeskerk van de gemeente. Aan dat avontuur kwam in oktober abrupt een eind. De rechter bepaalde dat de gemeente de kerk alsnog moet overdragen aan de tegelhandelaar Harrie Kolen met wie al in 2013 een koopovereenkomst was gesloten.

The Ruggeds zijn daarna zelf bij NS Vastgoed uitgekomen. Bijlsma: ,,In principe is het permanent. Een vaste plek geeft ons eindelijk rust. We mogen NS Vastgoed dankbaar zijn.”

Eerder deze maand sleepten The Ruggeds alle prijzen in de wacht tijdens het WK Breaking in Japan. De breakdancers zijn ook in voorbereiding op de Olympische Spelen. In 2024 staat breakdance voor het eerst op het programma van de Olympische Spelen.