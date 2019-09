Thea Beckman-prijs kroon op werk van auteur Bianca Mastenbroek uit Eindhoven: Ik wil in eerste plaats een mooi verhaal vertellen

The Ruggeds in Muziekge­bouw Eindhoven aan de slag met harmonie van Thorn en drumbeats

9:16 EINDHOVEN - In ‘World of Rhythm’ gaat de Eindhovense (break)dancegroep The Ruggeds woensdagavond 25 september in het Muziekgebouw in Eindhoven aan de slag met percussionist Dominique Vleeshouwers en de roemruchte harmonie St. Michaël van Thorn.