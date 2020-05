Theater de Schalm in Veldhoven start talkshow om ‘coronaleegte’ te vullen

PSV was niks te vroeg met het salarisde­bat bij de club, offer van spelers keihard nodig

15:06 Het goede nieuws van het kabinet was woensdagavond dat voetballen zonder publiek per 1 september weer mag. Het slechte nieuws kwam een dag later, in een toelichting van minister Hugo de Jonge op de manier waarop met evenementen wordt omgegaan. Het Nederlandse kabinet mikt momenteel pas op openstelling op het moment dat een vaccin tegen het coronavirus beschikbaar is.