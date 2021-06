Theatergroep Wildpark: Waar vinden we toch in hemelsnaam geluk?!

RecensieNaarstig op zoek naar geluk is het meisje in de jongste voorstelling van de Eindhovense jeugdtheatergroep Wildpark. Dat levert een boeiende ontmoeting op én een heerlijke voorstelling.

En weg is ze. Zonder ook maar een seconde te hebben nagedacht over de gevolgen heeft ze de auto gepakt, het sleuteltje omgedraaid en heeft gas gegeven. Dat ze nog nooit een auto heeft bestuurd, nou èn?! Ze wilde gewoon weg van thuis, waar alles altijd maar hetzelfde is en je steeds maar weer dezelfde mensen tegenkomt. Zij wil eindelijk wel eens geluk ervaren; het ultieme geluk liefst, en daarom is ze als een dolle op zoek naar ‘het eiland van geluk’. En daarom dus die auto.

Wonderlijk samenspel

De zoektocht van het meisje verloopt voorspoedig. Tot het autootje plots hortend, kuchend en rokend tot stilstand komt. Geen idee wat ze moet doen en waar ze is en dus roept ze om hulp. Prompt komt er een automonteur mét gereedschapstrolley aansloffen.

En dan ontspint zich een wonderlijk samenspel tussen het zoekende meisje en de schijnbaar alwetende monteur. Waarbij het meisje - gespeeld door een zeer enthousiaste Michèle Zuidewijk - zich in beginsel wat laat inpalmen door de goedgebekte monteur - een heerlijke rol van Gerrit Dragt. Waarbij laatstgenoemde met zichtbaar genoegen in verschillende personages kruipt. Van een vrouwelijke gids die wil vasthouden aan de regels: ‘Je schopt het hele systeem in de war!’, tot een dansfanaat met een veel te klein glitterbroekje aan die het meisje bijna tot wanhoop drijft: ’Ik wíl helemaal niet meer dansen!’

Quote Zo vinden ze beiden toch nog geluk. Via een omweggetje

Uiteindelijk komen beiden tot inzicht; hoeft het meisje niet per se weg en altijd maar op zoek. Denkt ze genoeg te hebben aan vrienden en af en toe rust. En weet de monteur dat het inderdaad tijd is om eindelijk eens naar zijn geliefde Friesland af te reizen. Zo lijken ze alletwee toch nog hun geluk te vinden. Via een omweggetje. Zoals zo vaak.

Langer kauwen

Wildpark brengt theater voor jongeren en wil hen aanzetten tot nadenken. Zonder dat door hun strot te duwen. Deze voorstelling doet dat op een aantrekkelijke manier, met grappige momenten en - ja - ook ogenblikken dat de jeugdige bezoeker een brokje krijgt toegeworpen waarop wat langer moet worden gekauwd. Prima, want de volgende seconde kan er alweer worden gegrinnikt. Die combinatie is een kenmerk van uitstekend jeugdtheater.

Voorstelling: De monteur en het meisje’ (6+) door Jeugdtheater Wildpark. Tekst: Nard Verdonschot. Regie: Luka Kooijmans. Spel: Michèle Rijzewijk en Gerrit Dragt. Muziek: Woody Veneman. Gezien: 12 juni, buitentheater, Somerenseweg 100, Heeze. Nog te zien: 13 juni, 13 en 16 uur.