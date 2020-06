Theatermaakster presenteert podcast als ode aan ‘kunstvorm die we nu zo hard missen’

‘Ik ga het nog missen, deze tijd!’ Je hoort het vaak om je heen, merkt theatermaakster Suzanne van der Horst (43) uit Eindhoven. Zelf vindt ze het eigenlijk ook best een fijne tijd. ,,Eindelijk weer ‘s ruimte om iets te creëren. Eindelijk gaat het ergens over: hoe schoon de lucht is, of we wel voor twee tientjes moeten willen vliegen, of we eigenlijk wel zoveel spullen nodig hebben? En iedereen is zo lief voor elkaar.”