Theaters in Brainportregio lanceren gezamenlijk platform: ‘Geen concurrenten, maar collega’s’

De website ontdektheaters.nl is het startpunt van een nauwe samenwerking tussen Parktheater Eindhoven, Het Speelhuis in Helmond, De Kattendans in Bergeijk, De Schalm in Veldhoven en De Hofnar in Valkenswaard.

De theaterwereld wordt hard getroffen door de coronacrisis. ,,Door de krachten te bundelen, hopen we meer te bereiken. Zo zetten we bijvoorbeeld in op het aantrekken van een diverser publiek”, aldus Paul L’Herminez, directeur van De Hofnar.