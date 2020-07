Theaters in Zuidoost-Brabant gaan ‘digitale’ stoelen aanbieden

Pionier in Brabant op V-ticketvlak is De Schalm in Veldhoven, dat tijdens haar zomerprogramma de afgelopen weken – bijvoorbeeld bij de acts Veldhuis & Kemper en Rapalje – al experimenteerde met V-tickets, waarbij de V staat voor zowel ‘virtual’ als ‘video’, maar eigenlijk ook voor ‘virus’ omdat het concept in het coronatijdperk is ontstaan. Directeur Sjoert Bossers: ,,In onze grote zaal zitten we door de maatregelen op een kwart van onze normale bezetting. Beneden hebben we een clubsetting van 35 tafeltjes met stoelen, waar zeventig mensen veilig en comfortabel kunnen zitten, en boven hebben we nog een balkon. In totaal kunnen we nu 127 mensen kwijt. Maar normaal 466. Met digitale tickets hopen we de ‘zaalbezetting’ op te kunnen schroeven richting onze normale capaciteit.”



Meer bezoekers dan de maximum capaciteit van de zaal worden er ook digitaal niet toegelaten, om zo de markt ‘niet te beschadigen’. Wie een V-ticket koopt, krijgt toegang tot een unieke live-streaminglink. Na de voorstelling verdwijnt deze stream, de beelden zijn daarna nergens meer terug te zien.