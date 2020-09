Theaters mogen van Jorritsma meer dan 30 man publiek ontvangen: ‘Duimschroeven verder aandraaien is niet fair’

EINDHOVEN - Theaters en popzalen in Zuid-Oost Brabant mogen meer dan dertig bezoekers ontvangen, mits ze bewezen hebben zich aan de coronamaatregelen te hebben gehouden. Zo liet John Jorritsma, voorzitter van de veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost woensdagavond weten. Over bioscopen is nog niets bekend.

Door de nieuwe coronamaatregelen, die dinsdag van kracht werden, mogen er nog maar maximaal dertig mensen in één ruimte aanwezig zijn. Maar theaters en zalen in de regio Zuid-Oost Brabant worden hiervan vrijgesteld, zo liet John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven en voorzitter van de veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost vanavond weten, mits ze bewezen hebben zich aan de regels te hebben gehouden. ,,Het regime gaat dus op de oude voet verder.” Behalve dat er nu een ontheffing nodig is. Culturele instellingen kunnen die krijgen als er voldoende is aangetoond dat ze zich de afgelopen periode aan de coronamaatregelen hebben gehouden. ,,Ze moeten hebben bewezen dat ze de protocollen goed zijn nagekomen. Het zou te ver gaan om voor hen opnieuw de duimschroeven aan te draaien, dat is niet fair”, aldus Jorritsma.

Muziekgebouw

Als voorbeelden noemt Jorritsma De Hofnar in Valkenswaard of ‘cultuurtempel’ het Muziekgebouw in Eindhoven. ,,Ik was daar een tijdje geleden nog bij een concert. Als je ziet hoe ongelooflijk prudent ze het aanpakken, in een bijna laboratoriumachtige structuur dwingen ze mensen zich naar de coronarichtlijnen te schikken. Dat voelt goed.” Het Muziekgebouw mocht in de grote zalen respectievelijk 300 en 360 bezoekers ontvangen en in de kleine zaal 120. Dat blijft in dit geval nu dus zo.

Hoe lang het precies duurt om een ontheffing te krijgen, en wanneer ‘goedgekeurde’ theaters en zalen weer met meer dan 30 bezoekers kunnen draaien, daarover kon de woordvoerder van Jorritsma nu nog niets zeggen.

Verruiming

Van verruiming van het bezoekersbeleid kan echter geen sprake zijn, volgens Jorritsma. ,,Er worden geen nieuwe aanvragen van andere instellingen of organisaties meer in behandeling genomen. Niet zolang dat vermaledijde reproductiegetal niet onder de 1 is gezakt.”



Over bioscopen in de regio is nog niets duidelijk, daarover wordt door het Regionaal Beleidsteam nog vergaderd.

