Theaters mogen weer open, maar alleen in Bergeijk zijn in juni podiumkunsten te zien

Ook theaters mogen vanaf 1 juni open voor maximaal 30 man, inclusief personeel. Vanaf 1 juli wordt dat opgeschaald naar 100 mensen. Maar wat gaat er de komende maand daadwerkelijk gebeuren? Uit een rondgang langs de theaters in de regio blijkt dat alleen De Kattendans in Bergeijk theater programmeert. De theaterzaal wordt daarbij omgebouwd tot knus, volledig coronaproof huiskamertheater. Vanaf 4 juni is hier de hele maand theater te zien. Een artiest speelt niet één keer per dag voor 30 personen, maar twee of drie keer. ,,In eerste instantie leek spelen voor 30 man niet haalbaar, want niet rendabel", zegt Merel Sengers van De Kattendans, ,,maar op deze manier wordt het voor artiesten aantrekkelijker om te komen spelen.”

De Schalm in Veldhoven, Natlab in Eindhoven, de Hofnar in Valkenswaard en De Enck in Oirschot gaan deels wel open, maar vertonen alleen film. Bij de laatste staan er (vooralsnog) op 26 juni en 27 juni nog wel cabaretvoorstellingen van Ivo Mijland en Steven Brunswijk geprogrammeerd. Het Parktheater in Eindhoven gaat in juli weer open voor publiek.



Jeroens Clan, try-out ‘Tere Zieltjes’, 4 en 5 juni om 19u en 21u in De Kattendans. Op 7 juni zijn er drie voorstellingen van Love Shot (‘Buckshot x The Love Sessions’), op 11 juni is er de Neil Diamond-tribute Neil4Real: kattendans.nl