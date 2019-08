Themaplein Hollario op Park Hilaria in Eindhoven: Smartlappen met bier en paling

Elke avond, tien dagen lang, is er muziek in de tent voor het terras. Woensdag begint dj Drace om zes uur, maar het duurt even voor de boel op gang komt. Om halfacht zit het terras nog niet halfvol, de tent is leeg. Drace lijkt wat verloren op het podium achter zijn draaitafels. Niettemin praat hij enthousiast zijn plaatjes aan elkaar. Buiten zit Martin van Gestel aan een plasticje bier, als zijn broer Toon met zoon Bert en dochter Marijke aanschuiven. Bert weet dat Stef Ekkel gaat zingen. Als hij hoort dat dat om elf uur zal zijn, schiet hij in de lach. ,,Dat wordt een latertje!" En dan: ,,Ik ben een enorme fan. Ekkel is heel populair bij ons studenten. Ons favoriete nummer? Liever te dik in de kist. Je snapt wel, dat je nú moet leven, nú plezier hebben."