Theo Maassen op zoek naar krankzinnigheid in zijn familie in ‘Verborgen verleden’

Cabaretier Theo Maassen (Oegstgeest 1966, opgegroeid in Zijtaart, woonachtig in Eindhoven) heeft twee belangrijke vragen: wie was de biologische vader van zijn moeder en waar was zijn andere opa, de vader van zijn vader, toen hij na de Tweede Wereldoorlog een paar jaar van de aardbodem verdwenen leek, tot hij ineens weer opdook bij zijn gezin.

Ook wil Maassen meer weten over de krankzinnigheid die in zijn familie schijnt voor te komen. Kan hij zijn eigen gedrag terugleiden naar een voorouder? De reis voert onder meer naar Leiden en Limburg, maar ook nog verder.