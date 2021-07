Thermo Fisher dendert door, ook in het tweede kwartaal

Energiere­gio kan doel voor 2030 halen, ondanks weerstand tegen windmolens en zonnewei­des

6:00 EINDHOVEN - In de energieplannen voor Zuidoost-Brabant zijn veel zoekgebieden voor zonne- en windparken afgevallen. Maar er blijven er genoeg over om de ambitie, het opwekken van twee terawattuur in 2030 (oftewel twee miljard kilowattuur) te verwezenlijken.