Thijs en Joep willen met kledingmerk mensen dichter bij elkaar brengen

Eigenlijk is er maar een regel bij dit kledingmerk: als je iemand tegenkomt met dezelfde trui aan, moet je elkaar een knuffel geven. ,,Als je nu iemand tegenkomt in exact dezelfde outfit, dan denk je: hè balen, die is ook naar de uitverkoop geweest”, zegt Thijs Meeuwsen. ,,Bij ons merk is dat juist mooi omdat je dan de fysieke connectie kan maken.” Want als Thijs en Joep íets verdrietig vinden, dan is het wel dat de verbinding met de medemens tanende is.

,,In tijden waarin het leven zich voornamelijk online afspeelt, wordt de fysieke connectie nogal eens vergeten”, vindt Meeuwsen. ,,Gewoon een praatje maken met een vreemdeling op straat, een glimlach, een complimentje of een goeie knuffel; dat heeft een mens nodig. Daarom nodigen we mensen uit om die offline connectie te omarmen.” Bij Clubhug moet het om meer gaan dan een kledingstuk. ,,De kleding is slechts een uiting van de boodschap die we uitdragen.”

Uit de telefoon

,,We willen iedereen uit die telefoon trekken en mensen in het echt verbinden”, verklaart Joep ten Hove, die afkomstig is uit Sint-Oedenrode. ,,De kleding die je draagt, zegt vaak heel veel over wie je bent. We willen fysiek contact stimuleren.”

Het trio heeft daar al allerlei ideeën bij bedacht, het één dichter bij realisatie dan het andere. ,,We zouden het bijvoorbeeld geweldig vinden om samen met de NS een kletscoupé te maken, als tegenhanger van de stiltecoupé. Waar telefoons verboden zijn en praten verplicht is”, vertelt Ten Hove. ,,Maar we gaan ook ‘een feest voor een feest’ organiseren. Met het geld dat we met een feest hier ophalen, willen we in Sierra Leone een feest organiseren voor de lokale bewoners.”

Het kledinglabel wordt op 1 november gelanceerd en is vanaf dan alleen nog te koop op de website clubhug.me. ,,Best ironisch voor een merk dat wars is van de digitale bubbel waarin veel mensen leven”, erkent Ten Hove. Een heldere doelstelling is er vooralsnog niet. ,,We zien het vooral als een groot avontuur en vinden het heel vet om een kledingmerk te hebben.”

Bij Clubhug.me draag je naast een kledingstuk vooral een boodschap.