Thijs ís cabaret

Zonder opsmuk, zonder nadruk en in een tempo dat net bij te houden is, al is verdwalen in de woordenstroom zeker een optie. Kopje onder in de overdrijving en daarna weer aanhaken als de op drift geraakte verteller zelf weer terugkeert in zijn verrommelde woonkamer. Volgende gedachtenspinsel. De chaos in zijn hoofd is het beeld dat past bij de man die op zoek is naar een nieuw evenwicht. Identiteitscrisis, wat weer een mooie metafoor is voor de zoekende mens in dit onzekere tijdsgewricht. De pyjama houdt het alledaags: de wereld moet gered worden, begin bij de buurtsuper.