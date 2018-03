Thom Aussems bij afscheid Sint Trudo Eindhoven benoemd tot Ridder

Hij wees op de 'spraakmakende ontwikkelingen en transformaties' van de Lichttoren, 'de ontwikkeling van Strijp-S tot bruisend, creatief hart van Brainport', stadsvernieuwingsprojecten en bijvoorbeeld het ombouwen van Eikenburg tot woningen. ,,Deze ontwikkelingen zouden zonder zijn speciale manier van aanpak, met visie, durf, volhardendheid en grenzen zoekend niet tot stand zijn gekomen", benadrukte Jorritsma tijdens de receptie in de Machinekamer op Strijp-S. En de burgemeester haalde ook Aussems' 'betrokkenheid bij sociaal zwakkeren' aan. Wijkvernieuwingsprojecten als het Kids-project in Woensel West, Robin Hood en Slimmer Kopen legden de nadruk op leefbaarheid, verbinding, bewonersemancipatie en kansen voor kinderen, zei Jorritsma.

Daarvoor had Aussems in kunstcentrum MU op zijn zelf geregisseerd afscheid al zijn boodschap aan de stad en de politiek verteld. Ook diverse sprekers gaven hun visie op de ontwikkelingen in Eindhoven. Aussems laat twee boeken na bij zijn afscheid: een bundel essays van derden over de sociaal-maatschappelijke en culturele kant van stadsontwikkeling en een boek over de transformatie van Strijp-S. Dat wordt over twee weken gepresenteerd aan het publiek.