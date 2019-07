‘Thuis gaat verder met verduurzamen van huizen in ‘t Ven in Eindhoven

EINDHOVEN - De volgende fase van de verduurzaming van huurwoningen in de wijk ‘t Ven is van start gegaan. De maatregelen bij de eerste negen proefwoningen werken zo goed dat corporatie ‘Thuis geen probleem had om 70 procent van de bewoners van de volgende fase te overtuigen.

Inmiddels is het eerste plukje huizen - dertien stuks - al in uitvoering van fase een (68 woningen) van het ‘groot onderhoud’ zoals ‘Thuis dit noemt. Voor fase twee is de vereiste 70 procent ook bijna gehaald, meldt 'Thuis over de peiling onder bewoners. Als dat rond is, volgt de vraag aan de huurders van de laatste fase. Elke blok woningen krijgt nu een andere kleur, meldt een woordvoerster van ‘Thuis nog.

UIt de evaluatie van de verduurzaamde woningen aan de Cornelis van Bijnkershoekstraat blijkt dat de beoogde energiebesparing gemiddeld genomen gehaald wordt. De installaties werken zoals verwacht, aldus de corporatie.

Volledig scherm Werk aan de proefwoningen in de Cornelis van Bijnkershoekstraat, in de wijk ‘t Ven in Eindhoven. © Fotopersburo van de Meulenhof bv

Als alles goed gaat hoopt ‘Thuis begin 2021 alle 186 woningen in ‘t Ven die daarvoor in aanmerking komen, gerenoveerd te hebben. De kosten bedragen tussen de 100.000 en 130.000 euro per woning. Van dat bedrag wordt de woning bijna energie neutraal gemaakt, onder meer door een extra ‘jas’ eromheen te zetten voor de isolatie. Ook gaan de huizen van het gas af en krijgen ze een warmtepomp, boiler en radiatoren, allemaal elektrisch.