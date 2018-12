Thuis je zorg inpluggen bij een callcenter

Centrale24 BV is een van de organisaties die concreet baat heeft bij de €1.980.000,- die het Rijk heeft toegekend voor de regionale zorgstructuur in Zuidoost Brabant. Zelf legt de regio de grootste hap bij met €5.750.000,-. Bij elkaar is er ruim 7,7 miljoen euro voor zorg. Waar komt dat geld terecht? In eerste instantie bij Coöperatie SlimmerLeven 2020, maar die spekt hiermee niet de eigen kas. In de coöperatie zijn 65 leden vertegenwoordigt; van gemeenten, tot zorgverzekeraars, kennisinstellingen, bedrijfsleven en zorg- en welzijnsinstellingen. Samen willen ze zorg en welzijn in de regio slimmer inrichten om aan de stijgende zorgvraag te voldoen. Dat is zo complex en veelomvattend dat geen enkele partij dat in zijn eentje kan bewerkstelligen. Met het geld worden volgens directeur Slimmer Leven Marcel de Pender, diensten verder uitgebreid zodat meer mensen in de Brainport-regio er profijt van hebben.