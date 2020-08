‘Thuis moet beter voor huismus zorgen bij werk in ‘t Ven in Eindhoven

PSV huurt IJslander Kristófer Kristins­son (21) voor beloften­team

25 augustus PSV wil op korte termijn een huurdeal rondmaken waarmee Kristófer Kristinsson (21) van het Franse Grenoble voor een seizoen wordt aangetrokken. De aanvaller is een beoogde versterking voor Jong PSV, dat een nieuwe offensieve impuls goed kan gebruiken. Voorin was de ploeg van trainer Peter Uneken in kwantiteit nog niet sterk bezet.