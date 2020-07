‘Thuiskantoor’ blijft bij grote bedrijven in de regio, ook na corona

Bedrijven in Zuidoost-Brabant zetten massaal in op thuiswerken. Ook als de coronapandemie achter de rug is. Een aanzienlijk deel van de 425.000 banen die de regio telt, wordt in de toekomst voor een belangrijk deel thuis uitgeoefend. Dat blijkt uit een rondgang langs grote werkgevers als Philips, ASML, NXP, Rabobank en VGZ. Veel bedrijven maken vier maanden na het uitbreken van de coronacrisis voorzichtig de balans op. Hoe ze het precies gaan doen, is nog niet overal duidelijk maar het kantoor gaat in de toekomst een andere rol spelen dan voor de crisis.