Thuiswerken of toch naar kantoor: Hoe regelen ze dat bij NXP, ASML en DAF?

Jonge veteranen vertellen aan de hand van kunst hun verhalen

20:02 ZUNDERT - Erik Kuiper uit Eindhoven diende van november 1980 tot mei 1981 de VN-vredesmissie in Libanon. Hij is één van de oud-militairen die meedoet aan Helmen vol Verhalen: de 'jonge' veteraan is hierbij gekoppeld aan de Zundertse kunstenares Mieke van Zundert.