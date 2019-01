Tien inwoners van Eindhoven krijgen nieuwe prijs

Katja Huismans en Eefje Hendriks wonnen de prijs omdat ze eerder een kerstdiner in hun wijk Tongelre organiseerden voor medewijkbewoners. Joep Huiskamp kreeg een prijs omdat hij diverse culturele initiatieven steunt en achter de schermen al jarenlang actief is voor veel Eindhovense projecten. Els Keet kreeg de prijs voor haar inzet voor de daklozen van Eindhoven, Carla Ringersma voor vrijwilligerswerk voor ouderen, Frans Booy Lieuwes voor zijn inzet in Drents Dorp. Maurice Meijer werd uitgekozen omdat hij fietstours voor expats opzet, om hen de stad te leren kennen én om kennis met elkaar te laten maken, Patricia Vermeulen vanwege haar inzet voor minima in de wijk, met als hoogtepunt het verzorgen van 80 kerstpakketten in de wijk Doornakkers. Dave Hakkens kreeg een prijs als oprichter Precious Plastic Community, dat zich inzet voor duurzaamheid. De tiende prijswinnaar wenst anoniem te blijven.

De Kei Fijne Lamp is een ledlamp in de vorm van het logo van Eindhoven, de ‘vibes’. Hij speelde eerder de hoofdrol in ‘Een Kei Fijne Film’ en is ontwikkeld door Eindhoven365. De film is in totaal meer dan 240.000 keer bekeken, dit overtreft het inwonertal van de stad zelf.