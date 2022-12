Tien jaar creativiteit en positiviteit in De Kunsterij: ‘We kijken wat wel kan’

Het is een gezellige, drukke boel in de thuishaven van De Kunsterij, wijkcentrum ’t Bellefort in de wijk Philipsdorp. De opkomst is groot op deze donderdag tijdens de feestelijke dag ter ere van tien jaar De Kunsterij. Alle bezoekers dragen een feestelijke rozet met een 10 erop. Geïnteresseerden kunnen binnenlopen en kijken wat De Kunsterij te bieden heeft. Thema van deze dag is: ‘Zichtbaar voor elkaar’. Het is een dag met optredens door Deelnemers en Monitoren (vrijwilligers), korte meditaties en gesprekjes, hapjes en een gezamenlijke lunch.

,,Mijn dag kan niet meer stuk”, zegt een enthousiaste Peter Senders. Hij geniet volop van de feestelijkheden. Zeker twee keer in de week is hij te vinden in het wijkcentrum. ,,Ik heb het hier ontzettend naar mijn zin. Het is een stukje weekinvulling als vrijwilliger. Het geeft structuur. Ik praat met iedereen, schilder, drink koffie en verricht hand-en-spandiensten.”

Alles wat ze kunnen, is goed

Deelnemers en Monitoren, daar draait het allemaal om. Oprichters Ciska van Lieshout en haar dochter Anja van Vooren wilden een plek creëren waar zij zelf, maar ook hun bezoekers, zelf de regie kunnen houden. Beiden hebben een creatieve achtergrond en wilde deze creativiteit inzetten om mensen in hun kracht te zetten.

Er is een groot aanbod van workshops. ,,Maar de eerste stap is dat de mensen komen. We maken een praatje en vragen: Wat wil je, wat kan je en hoe kunnen we helpen?”, legt Van Vooren uit. ,,Het is niet de bedoeling dat mensen met de handen in de zakken blijven zitten. Alles wat ze kunnen is goed. Een kopje koffie zetten, een praatje maken. Elkaar iets leren.”

Quote Het is ieder jaar de subsidie afwachten, maar wij willen doorgaan en dit behouden Anja van Vooren

Deelnemers maken gebruik van de workshops en betalen daar een kleine vergoeding voor (maximaal 6,25 euro inclusief lunch). Monitoren gaan een stapje verder, zij willen als vrijwilliger door hun inzet iets bereiken. Van Vooren: ,,Dat kan groei zijn, van uitbreiden van sociale contacten tot het opstarten van een bedrijfje. Zij ontwikkelen hun talenten.”

Marlon Nolthuis is als Monitor begonnen en inmiddels lid van het bestuur. ,,Ik kwam hier in een warm bad terecht. Je wordt gewaardeerd en er is altijd een luisterend oor. Het geeft voldoening om een ander te helpen.”

De Kunsterij is in tien jaar hard gegroeid: van vijf naar honderd mensen. De verwachting is dat die groei nog verder doorzet. Van Vooren: ,,Het is ieder jaar de subsidie afwachten, maar wij willen doorgaan en dit behouden. Op naar de volgende tien jaar.”