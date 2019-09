Tien jaar Eindhoven News: expats uit hun bubbel halen

Nee, ze heeft Eindhoven News niet alleen opgericht, benadrukt ze aan het begin van het gesprek, in het café van het Student Hotel in het centrum van de stad. Dat was tien jaar geleden David Green, een Brit die in die tijd in Eindhoven woonde en werkte. ,,Maar ik was er toen al wel bij, vond het meteen een geweldig initiatief." Toen dat initiatief - in het begin niet veel meer dan paar artikelen per week op een website - twee jaar later al een stille dood dreigde te sterven, nam Irene Martens het voortouw in een doorstart.