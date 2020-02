Tien keer is scheepsrecht: TU/e-student Daan haalt eindelijk voldoende voor Calculus

Jongens ‘kopen gewoon nieuwe wapens’ na straatover­val Veldhoven

12:31 DEN BOSCH - Ja, drie jonge Eindhovenaren hadden drie chillende jongeren beroofd, met wapens en geweld. Maar: dat was in een opwelling, geen boze opzet. Dat kon er bij het OM niet in en ze eiste flinke werkstraffen.