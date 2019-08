'Tien miljoen in Keymusic'

EINDHOVEN - De nieuwe eigenaar van Keymusic stopt naar eigen zeggen 10 miljoen euro in de doorstart van muziekwinkels. De Amsterdamse ondernemer Jan 't Hoen, ook wel bekend als de 'drummende vastgoedman', wil de vestigingen zelfs uitbreiden. Een van de filialen zit aan de Generaal Bothastraat in Eindhoven.

Geen verdedigende, maar een aanvallende strategie dus. En dat in een branche die onder druk staat vanwege concurrentie van grote internetshops. ,,Vergeet niet dat 10 procent van de bevolking een instrument bespeelt. Een instrument is iets persoonlijks, net als een auto. Dat wil je toch even voelen en uitproberen voordat je het koopt'', zegt 't Hoen. ,,Veel kan op internet, maar niet alles. Hier is een markt voor. Nu moeten we ervoor zorgen dat mensen de weg naar de winkel weer weten te vinden.''

't Hoen heeft er alle vertrouwen in. Hij geldt in het Amsterdamse als een succesvolle vastgoedman. Sinds vijf jaar heeft hij daar de Q-Factory, een groot repetitiecentrum voor muzikanten inclusief een hotel. Met sinds kort een Keymusic-filiaal. Vorig jaar kwam hij in het nieuws met een documentaire waarin hij The Wild Romance, de band van Herman Brood, probeert bijeen te krijgen met hemzelf als drummer. Nu is hij eigenaar van de grootste instrumentenwinkel van Nederland en België. Hij wil er tien miljoen euro in steken. ,,We willen uitbreiden, onlangs is een winkel in Heerlen geopend. Eigenlijk verdient elke stad een eigen muziekwinkel.''

De Nederlandse tak van Keymusic, met acht winkels, ging in juni failliet. Bij de bekendmaking van de doorstart noemde de curator het bedrijf van 't Hoen 'een solide partij met kennis van de muziekmarkt'. Van 10 procent van het personeel is afscheid genomen. ,,We brengen alle winkels onder één logisch systeem", zegt 't Hoen. Wat zijn plannen met de Eindhovense vestiging precies zijn, is nog niet bekend.